Умер глава ЗАО «Куракинское» Владимир Мишин

Ему было 69 лет.

В Орловской области на 70-м году жизни скончался генеральный директор ЗАО «Куракинское» Владимир Мишин. Об это на своей странице в соцсети сообщила вице-спикер облсовета Валентина Остроушко. Причина смерти не уточняется.

Остроушко назвала смерть Мишина «большой утратой» для области, а его самого – «человеком-эпохой, человеком-историей». Депутат напомнила, что благодаря Владимиру Мишину сельхозпредприятие «Куракинское» смогло пройти через разруху 90-х и оставаться одним из значимых в регионе по сей день.

Также Владимир Мишин вложил большой вклад в увековечивание памяти князя Куракина: останки бывшего царского генерального прокурора и его жены были найдены и идентифицированы, а затем перезахоронены на орловской земле.

Владимир Мишин родился 16 апреля 1951 года в д. Казаковка Покровского района Орловской области. Трудовую деятельность начал в 1971 году слесарем. С мая 1971 г. по июнь 1973 г. служил в рядах Советской Армии. С июня 1973 г. по июнь 1982 г. работал в РО СХТ п. Змиёвка. В 1982 г. окончил Курский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик. С июня 1982 г. по апрель 1987 г. работал в различных должностях в Свердловском райкоме и Орловском обкоме КПСС. С апреля 1987 годам руководил совхозом, а затем ЗАО «Куракинское». В 1996 г. окончил Воронежский юридический университет. Имеет звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

ИА «Орелград»