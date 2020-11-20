В ДТП под Орлом пострадали две женщины

Иномарка, в которой они ехали, вылетела в кювет.

Вчера, 19 ноября на трассе Калуга – Перемышль – Белев – Орел произошло ДТП. Иномарка «не удержалась» на дороге и опрокинулась в кювет.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, авария случилась на 176 километре трассы около 10.00. За рулем «Понтиака» сидела 33-летняя женщина, также в салоне находилась пассажирка – ее ровесница.

Как уточнили в ведомстве, водитель не справилась с управлением: машина оказалась в левом кювете с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП обе женщины получили травмы.

ИА «Орелград»