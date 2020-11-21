Еще 140 орловцев заразились COVID-19, трое умерли

21.11.2020 | 11:51 Новости, Общество

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Общее число случаев достигло 14 774

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 14 774, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 140 человек, заявили в федеральном оперативном штабе.

Вместе с тем за сутки скончались три пациента с COVID-19, число жертв выросло до 181. Выздоровели 11 875 человек (+274 за сутки).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 2 064 748, за сутки диагноз подтвердился у рекордных 24 822 пациентов. Вместе с тем выздоровел 26 021 человек — это тоже рекорд, количество победивших вирус достигло 1 577 435. Умерли 35 778 человек (+467).

ИА «Орелград»

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