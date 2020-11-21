Мэрия предупредила орловцев об угрозе пиротехники

21.11.2020 | 13:50 Новости, Общество

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Администрация города издала предновогоднюю памятку.

В Орле администрация города начала распространять памятки, связанные с грядущим празднованием Нового года, власти понимают, что, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, вряд ли большое количество горожан откажется от использования праздничной пиротехники. В связи с этим власти дали орловцам целый ряд рекомендаций.

В частности, из памятки следует, что категорически запрещается приобретать пиротехнику без маркировки на русском языке. Обязательно следует проверить целостность изделия и срок годности. «Его устанавливает сам производитель и никто не имеет права этот срок продлить», — говорится в памятке.

Орловцам также напомнили о ряде других запретов. Например, о том, что нельзя хранить пиротехнику возле батарей отопления или сушить на батареях намокшие изделия. Запрещается использовать ее при скорости ветра более 5 м/с. Нельзя запускать «салюты» с балконов, лоджий и крыш зданий и сооружений. Также запрещено использовать пиротехнику в закрытых помещениях и подходить к не сработавшему фейерверку ранее, чем через 10 минут.

ИА «Орелград»

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