На площади Ленина устроят распродажу новогодних буритто и кесадильи

Мэр Орла назвал условия проведения тематической ярмарки.

Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление об организации тематической ярмарки «Сказки на девяти дубах: Река сказок». Как уже рассказывал «Орелград», всего неделю назад ее внесли в годовой ярмарочный план. Она пройдет в Орле с 19 декабря 2020 года по 10 января 2021 года на площади Ленина, на улице Ленина в районе дома №36 и на территории «Детского парка».

Парахин утвердил не только порядок организации тематической ярмарки, но и ассортиментный перечень товаров, которыми можно будет на ней торговать. Прежде всего, это продукция собственного производства предприятий общественного питания. Так, Парахин разрешил продажу шашлыков, чевапчичей, буррито (мексиканская лепешка с всевозможными начинками), кесадильей (лепешка, сыр и всевозможные начинки — овощи, мясо, птица и т.п.), гамбургерами, хот-догами, шаурмой, сэндвичами, маффинами и т.д.

Из напитков разрешено продавать чай, кофе, горячий шоколад, лимонад и аналогичные ему напитки, а также глинтвейн при наличии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и уведомления департамента промышленности и торговли Орловской области. Кроме того, разрешена торговля изделиями декоративно-прикладного искусства и сувенирами.

Напомним, что в будние дни тематическая ярмарка будет работать с 16 до 20 часов, в выходные и праздничные дни – с 12 до 21 часа.

ИА «Орелград»