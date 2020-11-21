Орловских чиновников призвали активнее искать деньги

КСП посоветовала активизировать работу по увеличению бюджетных доходов.

Председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области Иван Левин озвучил позицию этого органа по вопросу бюджетной политики. Сделал он это на заседании межведомственной рабочей группы по координации мероприятий, проводимых в целях повышения роли имущественных налогов в формировании регионального и местных бюджетов.

Как уточнили в КСП, участники обсудили не только проект бюджета региона на будущий год, но и возможные источники пополнения его доходной части. Особое внимание было уделено бюджетному администрированию на местах. Большинство местных бюджетов в регионе являются дотационными и очень зависят от поступлений из вышестоящего бюджета.

У многих из них имеются долги не только по кредитам, но и по исполнению собственных обязательств. Более того, имеются долги муниципальных учреждений по социальным страховым взносам и коммунальным услугам. Возникли же они из-за дефицита средств в бюджетах городов и районов, которые финансируют эти учреждения.

Ранее Контрольно-счетная палата дала свое заключение на проект областного бюджета. В нем было отмечено, что базовый объем финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований предусмотрен с увеличением на 41,8 миллиона рублей, или на 3,4 процента относительно текущего года.

В то же время КСП отмечает, что властям на местах «необходимо активизировать работу по исполнению утвержденных мероприятий, направленных на увеличение доходов местных бюджетов, в том числе за счет роста налоговых поступлений». Аудиторы считают, что резервы в данном направлении имеются. КСП указала чиновникам на необходимость повышения эффективности расходов бюджетных средств.

«Муниципальным образованиям необходимо активизировать работу по поиску дополнительных резервов роста доходов, легализации объектов налогообложения, — подчеркнул Иван Левин. — Результаты проведенных контрольных мероприятий показывают, что они существуют».

ИА «Орелград»