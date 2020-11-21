В Орле появился спрос на горничных

Государственный санаторий объявил о наборе кадров.

Как сообщили в управлении труда и занятости Орловской области, санаторий «Дубрава», который является государственным учреждением, нуждается в кадрах. На днях специально для него центром занятости населения Орловского района была организована ярмарка вакансий. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации она была проведена в дистанционном формате.

Санаторий предложил соискателям целый ряд открытых вакансий. В частности, учреждению требуются механик, слесарь-сантехник, техник-электрик-наладчик электронного оборудования, специалист отдела закупок, разнорабочий, повар, официант, горничная и кухонный рабочий. Восполнить дефицит кадров в ходе ярмарки не удалось. От соискателей поступило 29 телефонных звонков, но по результатам дистанционного собеседования был трудоустроен лишь один человек. Поэтому санаторий продолжает поиск работников.

В управлении труда и занятости добавили, что это далеко не единственное предложение в регионе. В настоящий момент в банке данных областной службы занятости насчитывается 6,8 тысячи предложений от организаций региона. Желающие могут занять эти рабочие места. Кстати, база данных находится в открытом доступе. Ознакомиться с вакансиями можно на сайте управления труда и занятости в разделе «Гражданам». Кроме того, вакансии орловских работодателей размещены на федеральном портале «Работа в России».

ИА «Орелград»