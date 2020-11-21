Свиньи помогли орловской экономике

Эксперты оценили текущие результаты работы промышленности.

В Орловской области на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции промышленность продолжает наращивать объемы производства. По подсчетам Орелстата, только в октябре 2020 года оно в регионе выросло на 6,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. А по сравнению с сентябрем 2020 года увеличилось на 9 процентов. В целом по региону по итогам 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс промышленного производства составил 103,9 процента.

«С начала отчетного года позитивная динамика сохраняется в обрабатывающих производствах — индекс производства сложился на уровне 106,6 процента, — сообщает Орелстат. — Стоит отметить, что в обрабатывающем секторе производство пищевых продуктов в текущем году демонстрирует стабильность и высокий уровень роста — индекс производства – 114,1 процента».

Пищевую промышленность эксперты вообще называют драйвером роста орловской экономики. Причем у этого драйвера имеется и свой внутренний драйвер. Таковым оказалось производство свинины, в том числе для детского питания. По сравнению с октябрем прошлого года его объем вырос на 17,9 процента. Если же сравнить общие показатели аналогичных периодов 2019 года и 2020 года, то рост составляет 34,8 процента.

«Полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных и замороженных в октябре произведено 3 070,2 тонны, на 20,2 процента больше, чем в октябре прошлого года, — уточнили в Орелстате. — За 10 месяцев 2020 года их изготовлено 26 496,8 тонны, или на 13,1 процента больше, чем за соответствующий период 2019 года».

ИА «Орелград»