Еще 140 орловцев заразились коронавирусом

Общее число случаев приблизилось к 15 тысячам

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 14 914, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился у 140 человек.

Вместе с тем выздоровели всего 27 пациентов (11 902 с начала пандемии). Число летальных исходов не изменилось — 181.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 2 089 329, за сутки диагноз подтвердился у 24 581 человека. С начала пандемии выздоровели 1 595 443 человек (+18 008), умерли 36 179 (+401).

ИА «Орелград»