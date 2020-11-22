Орловцам заплатят за сексированное семя

Власти региона определились с субсидиями для АПК.

Департамент сельского хозяйства Орловской области издал приказ о реализации порядка предоставления субсидий на проведение мероприятий в рамках нескольких сельскохозяйственных подпрограмм региона. В частности, документом утвержден размер субсидий на возмещение части затрат посевов многолетних кормовых культур. Он составит 500 рублей на 1 га посевов подпокровных трав, 800 рублей — на 1 га посевов беспокровных трав и 1000 рублей — на 1 га посевов для создания многолетних культурных пастбищ. Речь идет о бобовых, злаковых и бобово-злаковых культурах.

Также утвержден размер субсидий на возмещение части затрат на приобретение семени для искусственного осеменения в соответствии с планом закрепления быков за маточным поголовьем. Он составит 70 рублей за 1 дозу, а на сексированное семя (семя, разделенное по полу) — 200 рублей за 1 дозу.

Возместят орловским аграриям и часть затрат на приобретение товарного маточного поголовья, и здесь уже размер субсидий посерьезнее. Так, при покупке крупного рогатого скота (коров и нетелей весом 400 кг и выше) бюджет возместит по 20 тысяч рублей за 1 голову, при покупке телок весом 300 кг и выше – по 15 тысяч рублей за 1 голову. Мелкий рогатый скот обойдется казне дешевле. Так, размер субсидий при покупке коз молочного направления продуктивности будет варьироваться от 2 до 4 тысяч рублей за 1 голову.

Кроме того, приказом предусмотрено выделение субсидий на приобретение импортного племенного молодняка молочного направления и проведение анализа качества кормов и биохимического анализа крови – до 80 процентов произведенных затрат в каждом случае.

ИА «Орелград»