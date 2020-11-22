Орловец запугал судом задолжавшее ему зарплату начальство

Агрофирма пошла на уступки в споре со своим работником.

Житель Орловской области сумел защитить свое право на получение заработной платы, хотя добился удовлетворения не всех своих требований. Некоторые детали этого трудового спора поведали в пресс-службе Верховского районного суда.

В роли истца выступил местный житель, который подал иск к своему работодателю – агрофирме. Он просил о взыскании задолженности по заработной плате за труд в сверхурочное время. По подсчетам истца, сверхурочно он трудился с начала августа и по конец ноября 2019 года.

Он также подсчитал, что работодатель за указанный период времени якобы задолжал ему зарплату в размере 289 тысяч рублей. Кроме того, истец потребовал взыскать с фирмы проценты за задержку зарплаты в размере 34,7 тысячи рублей и компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей.

Дело дошло до суда, но решение по нему так и не было вынесено. Стороны сумели договориться и заключили мировое соглашение, которое и было утверждено судом. Согласно ему, компания выплатит истцу задолженность по заработной плате в размере 75 тысяч рублей. В свою очередь истец отказывается от всех остальных своих требований. Также стороны договорились не возмещать друг другу понесенные судебные расходы.

Суд разъяснил им, что при утверждении мирового соглашения производство по делу прекращается. А повторное обращение в суд по одному и тому же спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

ИА «Орелград»