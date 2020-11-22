Орловский ЦУР получил обширные полномочия

В Орле с опозданием приняли положение о новом органе.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков своим постановлением от 19 ноября 2020 года утвердил положение о Центре управления регионом (ЦУР). Примечательно, что участие в открытии этого центра Клычков принял еще 3 ноября 2020 года. То есть положение о его работе появилось через две недели после начала самой работы.

Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что ЦУР – это координационный центр, который систематизирует работу ОИГВ и ОМСУ Орловской области по мониторингу и обработке всех видов обращений и сообщений (жалоб), поступающих от жителей региона.

«Анализ этих обращений позволяет ЦУР формировать комплексную картину проблем региона и оптимизировать процессы их решения, — пояснили в ведомстве. — Концепция ЦУРа сформулирована как «Все знаем – быстро решаем – не допускаем». В дальнейшем ЦУРы будут внедряться не только на региональном, но и на муниципальном уровне».

Согласно утвержденному Клычковым положению, одной из задач сотрудников ЦУРа станет сбор информации о степени удовлетворенности жителей результатами обработки их обращений. Кроме того, они должны заниматься «формированием комплексной картины проблем на основании анализа обращений жителей», выявлением конфликтных ситуаций и ошибок при коммуникации ОИГВ, ОМСУ и организаций с жителями Орловской области, проведением социологических офлайн- и онлайн-опросов и аналитических исследований.

Перед ЦУР поставлена и такая загадочная задача как «выстраивание взаимодействия с региональными средствами массовой информации, электронными средствами массовой коммуникации, а также лицами, осуществляющими политическую, журналистскую, иную общественную деятельность».

ИА «Орелград»