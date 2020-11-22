Орловскую самогонщицу решили перевоспитать

Женщина должна будет поработать на благо государства.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местной 56-летней жительницы. Ее обвинили в нарушении установленных законом правил оборота алкогольной продукции. Иными словами, женщина попалась на торговле самогоном, который изготовила собственноручно. Примечательно, что в нелегальной торговле ее заподозрили еще пару лет назад. Тогда полиция провела с ней профилактическую беседу и предупредила о возможной уголовной ответственности.

Однако женщина свой «бизнес» не свернула и попалась во время проведения закупочной проверки. Она продала за 200 рублей бутылку самогона одному из клиентов, который помогал в ее разоблачении. Спиртосодержащая жидкость была направлена на экспертизу. В результате в самогоне были обнаружены вредные и опасные для здоровья человека вещества. Причем максимально допустимая доля сивушного масла высших спиртов (изобутанол, изоамилол) и 2-пропанола была превышена в 592,4 раза!

Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Но суд при вынесении приговора учел то, что ранее она была предупреждена и знала о том, что совершает незаконное деяние. Знала она и об ответственности, но все равно преступила закон. Выбирая для нее наказание, суд пришел к выводу, что перевоспитать самогонщицу можно трудом. Ей было назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.

ИА «Орелград»