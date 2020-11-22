Под Орлом уничтожат бобров, угрожающих людям

Под ликвидацию также будут пущены дикие кабаны.

Руководитель департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Юрий Мишустин издал сразу два приказа о регулировании численности охотничьих ресурсов. В первом случае речь идет об истреблении бобров, обитающих на территории села Гнилец Никольское сельского поселения Троснянского района.

В качестве причины, вызвавшей необходимость принятия такого решения, указана «угроза нанесения ущерба здоровью граждан». Согласно документу, всего предстоит уничтожить четырех бобров, причем нет ограничений ни по их полу, ни по возрасту. Охотиться на этих животных разрешено по 31 декабря 2020 года с использованием самоловов.

Второй приказ Мишустина разрешает охотникам добычу 12 кабанов обоих полов и всех возрастов. Добыча этих животных также разрешена по 31 декабря 2020 года. При этом можно использовать не только охотничьих собак и огнестрельное оружие, но и живоловушки.

Добывать кабана можно будет только на территории охотничьих угодий общества с ограниченной ответственностью «Лес» (8 особей) и общедоступных угодьях Покровского района (4 особи). В данном случае причиной уничтожения животных названа угроза возникновения и распространения африканской чумы свиней.

ИА «Орелград»