Прокуратура заинтересовалась «обочиной» железной дороги под Орлом

Полосы отвода железной дороги были признаны небезопасными.

В Орловской области виновные должностные лица по требованию Орловского транспортного прокурора были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Причиной стало несоблюдение требований пожарной безопасности. Как пояснили в транспортной прокуратуре, проверка была проведена на территории Залегощенского района совместно с представителем Главного управления МЧС России по региону.

Небольшая комиссия осмотрела полосы отвода от станции Моховая до железнодорожного переезда, расположенного в селе Моховое. Проверяющие пришли к выводу, что данный участок представляет собой потенциальную угрозу. Дело в том, что он не только густо зарос травой. Полосы отвода завалены легковоспламеняющимся отходами, в частности, «полиэтиленом, порубочными остатками и строительным мусором».

В прокуратуре считают, что в случае возгорания все это «повлечет за собой причинение вреда чужому имуществу, вреда здоровью человека и окружающей среде». Кроме того, как отметили в надзорном ведомстве, нарушение требований законодательства о пожарной безопасности было допущено в период действия особого противопожарного режима на территории Орловской области. А в такой период, напомним, ответственность ужесточается.

Сообщается, что выявленный «нарушенный» участок находится в пользовании Орловской дистанции пути Московской дирекции инфраструктуры. Согласно мнению проверяющих, он содержится в ненадлежащем санитарном и противопожарном состоянии. По результатам проведенной проверки было возбуждено административное дело по ч.2 ст.20.4 КоАП РФ (несоблюдение требований пожарной безопасности).

«Благодаря вмешательству прокуратуры нарушения устранены, а должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности», — резюмировали в Орловской транспортной прокуратуре.

ИА «Орелград»