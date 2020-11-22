У орловского музея появится свой талисман

Придумать его предложено самим жителям Орловской области.

Орловский областной краеведческий музей объявил о старте конкурса идей для разработки талисмана этого бюджетного учреждения. 19 декабря он отпразднует свой очередной день рождения. На этот день и назначена церемония награждения. Словом, участникам следует поторопиться.

«Мы решили обзавестись собственным персонажем-талисманом, художественный образ которого должен являться отражением культурных особенностей и традиций Орловского края, вызывать позитивные эмоции, быть интересным и оригинальным, — поясняют в музее. — Он будет использоваться в рекламно-информационных материалах и сувенирной продукции нашего музея».

Согласно опубликованным условиям, принять участие в конкурсе может как один человек, так и целая команда. В музее хотят, чтобы это были люди, «которые любят свой родной край и его историю». Работы будут принимать до 13 декабря 2020 года.

«Участник должен предоставить изображение в виде цветного рисунка в любой технике, включая компьютерную графику, — объяснили организаторы. — К рисунку обязательно должна прилагаться краткая пояснительная записка, раскрывающая идею автора».

Материалы с пометкой «Талисман музея» следует присылать на электронную почту музея okm1897@yandex.ru или по адресу 302001, г. Орел, ул. Гостиная, д. 2. В письме необходимо свои контактные данные, включая номер телефона. Авторы лучших работ получат подарки, а победитель — приятный приз. Кроме того, именно его идея может послужить эскизом для создания талисмана.

ИА «Орелград»