В Орле появился главный борец с допингом

Отвечать за чистоту орловского спорта будет Дмитрий Савин.

Начальник управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов издал приказ, которым назначил нового главного борца с допингом в регионе. Им стал Дмитрий Савин, занимающий должность главы областного отдела по работе с субъектами физической культуры и спорта. Официально он назначен «ответственным лицом за организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбы с ним в Орловской области».

Из преамбулы следует, что приказ издан в целях усиления антидопинговой политики. Кроме того, орловские чиновники просто выполняют распоряжение федеральных властей. Дело в том, что в июле 2020 года был утвержден «План первоочередных мер по усилению борьбы с допингом в спорте в Российской Федерации». Регионы обязаны следовать ему.

Отметим, что Савин формально станет не первым борцом с допингом в регионе. В 2019 году указанное управление уже издавало подобный приказ. Тогда ответственность возложили сразу на двух человек – главного специалиста управления физкультуры и спорта Татьяну Савельеву и представителя областного «Центра спортивной подготовки» Елену Казачкову. Но функции у них были несколько иные.

Они были ответственными за взаимодействие с Российским антидопинговым агентством «РУСАДА» и Минспортом России «в части вопросов предотвращения допинга в спорте». Напомним, что как раз в эти дни Высший спортивный суд в Лозанне решает судьбу российского спорта. Всемирное антидопинговое агентство требует лишить наших спортсменов права выступать под флагом, гербом и гимном своей страны.

Орловская область в громких допинговых скандалах пока не участвовала, но риск, естественно, существует. Кстати, на официальном портале Орловской области специально для спортсменов, тренеров, медиков и прочего персонала, имеющего отношение к спорту, опубликовали список препаратов, запрещенных к применению на 2021 год. Например, спортсменам в соревновательный период запрещено использовать все природные и синтетические каннабиноиды, в том числе каннабис, к которому относятся гашиш и марихуана.

ИА «Орелград»