В Орле «сбежавший» рецидивист совершил преступление

За содеянное мужчина будет вновь отправлен за решетку.

Северный районный суд города Орла вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который ранее уже был судим за грабеж. Он более трех лет провел в исправительной колонии. На свободу данный гражданин вышел осенью 2019 года. Перед его освобождением суд установил в отношении него административный надзор сроком на 8 лет. Сделано это было для того, чтобы он находился под контролем полиции и больше не нарушал закон.

В частности, на период административного надзора мужчине было запрещено выходить из дома по ночам, менять место жительства без разрешения, посещать бары, кафе и рестораны, в которых подают спиртное, а также выезжать за пределы Орловской области без согласия органов внутренних дел. Кроме того, его обязали дважды в месяц являться для регистрации в ОВД по месту жительства. Обо всем этом бывший заключенный был предупрежден под роспись.

Однако наложенные на него ограничения мужчина нарушил, причем делал это неоднократно. С июня по август он не являлся в полицию для регистрации. Не было его и по месту жительства. Орловец попросту удрал из-под надзора. Потом выяснилось, что за «вольное время» он успел совершить кражу.

В сентябре мужчина предстал перед мировым судом, который признал его виновным в хищении чужого имущества. Теперь же он предстал перед районным судом по обвинению в уклонении от административного надзора и тоже был признан виновным. По совокупности преступлений он получил наказание в виде лишения свободы на 7 месяцев, отбывать которое будет в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»