Двое погибли в ДТП с КамАЗом под Орлом

Водитель и пассажир ВАЗа не пережили столкновение с грузовиком

Два человека погибли в результате ДТП на трассе Ливны — Русский Брод — Верховье, сообщили «Орелграду» в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Трагедия произошла 23 ноября примерно в 8.30. Известно, что КамАЗ ехал в сторону Ливен.

«В результате ДТП пассажир легкового автомобиля погиб на месте до приезда медицинских работников, водитель ВАЗа от полученных травм скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград», фото МЧС