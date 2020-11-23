Неправильные сигареты попали под арест в Орле

23.11.2020 | 16:32 Новости, Общество

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В регионе начали выявлять нарушения новых правил маркировки.

В Орловской области выявлены первые нарушения правил обязательной маркировки табачной продукции средствами идентификации. Напомним, в России они вступили в силу с 1 июля 2020 года. Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, с тех пор в регионе было проведено 18 контрольных мероприятий, причем проведены они были по сигналам от простых граждан и полиции.

«Отсутствие средств идентификации на табачной продукции, реализуемой в предприятиях розничной торговли, подтвердились при 94 процентах проведенных контрольно-надзорных мероприятиях, — пояснили в управлении Роспотребнадзора. – Было проверено 9,1 тысячи пачек табачной продукции. По фактам выявленных нарушений составлены протоколы об административном правонарушении в отношении виновных лиц».

Согласно приведенным данным, в ходе проверок было арестовано 1,8 тысячи пачек сигарет, общая стоимость которых составляет почти 260 тысяч рублей. Судьбу их владельцев и самого товара, который в подобном случае может быть конфискован, решают суды, которые рассматривают административные материалы.

На данный момент в Орле суды вынесли четыре постановления по таким делам. Пойманные на нарушениях индивидуальные предприниматели были признаны виновными и получили общий штраф в размере 40 тысяч рублей, то есть по 10 тысяч на каждого. Кроме того, у них были конфискованы более 300 пачек сигарет стоимостью 17,5 тысячи рублей.

ИА «Орелград»

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