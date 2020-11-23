Оглашены итоги диагностики орловских школьников

Регион получил опыт проведения оценки качества образования по информатике и ИКТ.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО), поведены итоги диагностической работы по контрольным измерительным материалам ОГЭ-2020 года по информатике и ИКТ. В октябре текущего года в Орловской области ее написали 145 учеников 10-х классов. Сообщается, что в целом они успешно справились с испытанием. Но уровень подготовки пока еще далек от совершенства.

«Анализ результатов работы по информатике и ИКТ показал, что успеваемость составила 100 процентов, качество знаний — 69,65 процента, — говорится на сайте ОРЦОКО. — Но нужно отметить, что стобалльных работ всего две и низкий процент обучающихся, получивших оценку «отлично».

По мнению экспертов центра, объяснить это можно тем, что не все ученики приступили к выполнению практической части этого «экзамена», хотя за нее можно было получить 7 первичных баллов из 19 максимально возможных. В центре также обратили внимание на то, что задания КИМ по сравнению с предыдущими годами существенно обновлены. Так, введены новые пункты, усилен практический характер заданий. При этом содержание контрольных измерительных материалов 2021 года не изменено.

«Одним из отличий КИМ является наличие в структуре заданий, выполняемых на компьютере, — объяснили в центре. — Обучающимся необходимо продемонстрировать важные в повседневной жизни навыки — умение найти и обработать информацию, подготовить текстовой документ или презентацию по новой для себя теме».

ИА «Орелград»