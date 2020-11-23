Орловчанка убила новорожденного сына и закопала в лесу

Ей грозит до 4 лет тюрьмы.

Орловские следователи готовятся передать в суд дело 31-летней женщины, которая убила новорожденного ребенка.

Как рассказали в пресс-службе СКР в Орловской области, преступление произошло в августе этого года во Мценском районе. Местная жительница родила малыша и тут же убила его, закопав тело мальчика в лесополосе. По версии следствия, этот поступок женщина совершила «в условиях психотравмирующей ситуации».

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. По закону амчанке грозит до 4 лет тюрьмы.

ИА «Орелград»