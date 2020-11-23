Орловцы стали реально богаче

Рост уровня зарплат в регионе опередил инфляцию.

Жители Орловской области стали реально богаче за прошедший месяц. К такому выводу можно прийти, изучив оперативные данные Орелстата. Согласно им, средняя номинальная заработная плата, начисленная за сентябрь 2020 года, на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях составила 31 378 рублей.

По сравнению с августом текущего года она выросла на 1,8 процента, а по сравнению с сентябрем 2019 года — на 8,1 процента. По подсчетам статистиков, больше стала и реальная зарплата. Данный показатель является более объективным, так как он учитывает инфляцию. Известно, что инфляция «съедает» часть номинального роста зарплаты.

Однако представленные данные говорят о том, что в этом году в Орловской области рост уровня зарплат довольно заметно превосходит рост уровня цен и тарифов на потребительском рынке. Так, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом инфляции, в сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 4,1 процента.

Как и в предыдущие месяцы, самой высокой в Орловской области является оплата труда в финансовой и страховой деятельности – 43 948 рублей в месяц. Меньше всех, из представленного рейтинга, в регионе зарабатывают сотрудники организаций культуры, спорта, досуга и развлечений – 24 437 рублей.

ИА «Орелград»