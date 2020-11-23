Орловщина оказалась в хвосте «зарплатного» рейтинга регионов

23.11.2020 | 9:07 Новости, Экономика

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Более 100 тыс. рублей в месяц получает примерно 1% орловцев.

Эксперты посчитали россиян с зарплатой более 100 тыс. рублей и выяснили, в каких регионах они проживают. Орловщина оказалась в хвосте составленного по уровню солидных зарплат рейтинга.

РИА Новости со ссылкой на авторов исследования указало, что Орловская область оказалась в числе аутсайдеров рейтинга по доле работников с зарплатами более 100 тысяч рублей. В нашем регионе таких насчитали 1,1% от общего числа занятых. Рядом расположились Мордовия, Кабардино-Балкария и Ивановская область (по одному проценту), Псковская, Кировская, Тамбовская области, Чечня (по 1,1 процента), Брянская область, Дагестан, Марий Эл, Адыгея (по 1,2 процента).

В лидерах рейтинга в основном представлены удаленные регионы (северные или дальневосточные), где более 100 тыс. рублей получают до 40% сотрудников, а также Москва (31,6) и Санкт-Петербург (13,5). Высокие зарплаты «на северах» получают те, кто трудится в области добычи полезных ископаемых., а в столицах есть возможность хорошо зарабатывать в офисах крупнейших российских и иностранных компаний.

Всего в России более 100 тыс. рублей получают 7,9 процента работников. Вместе с тем, 9,2 процента зарабатывают менее 15 тыс. рублей в месяц, отмечает РИА Новости.

ИА «Орелград»

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