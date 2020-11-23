Орловские чиновники замаскировали поля под огороды

Дело о «слишком больших огородах» под Орлом дошло до суда.



Управление ФАС России по Орловской области рассказало об итогах рассмотрения антимонопольного дела, которое было заведено по материалам прокурорской проверки. Речь шла о «слишком больших огородах», которые власти Болховского района выделили местным жителям. Внимание прокуратуры, а затем и УФАС привлекли распоряжения, изданные в 2017-2018 годах.

Как пояснили в антимонопольной службе, на их основании нескольким гражданам без проведения торгов в аренду были переданы участки из категории земель сельскохозяйственного назначения. При этом вид разрешенного использования был установлен так: для ведения огородничества. Словом, гражданам как бы дали огороды, но внимание надзорных органов смутила их площадь. Она варьировалась от 3,8 га до 354 га.

Между тем, как указала районная прокуратура, в Орловской области действует закон. Согласно ему, максимальный размер общей площади участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности или ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в регионе составляет 2,5 га. В данном же случае все заявители получили гораздо большие по площади «огороды».

Также было установлено, что арендаторы на самом деле являются главами крестьянско-фермерских хозяйств и специализируются на выращивании однолетних культур. Подозрение вызвал и тот факт, что предоставленные им «огороды» соседствуют с их же полями, на которых они выращивают различные культуры.

УФАС пришло к выводу о наличии в действиях администрации района признаков нарушения антимонопольного законодательства. Чиновникам выдали предупреждение и предписали признать спорные договоры недействительными. Однако те обратились в суд и даже выиграли процесс в орловском арбитраже. Недействительным было признано предупреждение УФАС.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже поправил своих орловских коллег. Он отменил решение орловского арбитража в той части, которой предупреждение было признано недействительным. Комментирую ситуацию, в УФАС процитировали слова своего представителя в суде: «Одно из лиц, с кем были заключены администрацией договоры аренды, действительно оказалось физическим лицом, остальные же указанные судом лица, осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства».

ИА Орелград