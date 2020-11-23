Орловских фермеров наказали за нарушение карантинных правил

Предприниматели нарушили требования закона о перевозках.

Сразу шесть фактов нарушения требований законодательства в области карантина растений было выявлено в Орловской области. Как пояснили в территориальном управлении Россельхознадзора, попались на этом орловские фермеры. Они были наказаны за непогашенные карантинные сертификаты

Нарушения были вскрыты в ходе планового контроля за подкарантинной продукцией, которую завозят на территорию Орловской области. Помощником для инспекторов в данном случае выступает автоматизированная система ФГИС «Аргус-Фито». Она помогла установить, что еще в сентябре 2020 года несколько орловских фермерских хозяйств получили семена озимой пшеницы.

В общей сложности в регион поступило 102 тонны такой продукции. Она считается подкарантинной. Зерно было привезено из Курской и Белгородской областей по карантинным сертификатам. В ТУ Россельхознадзора объяснили, что на погашение такого сертификата законом отводится один день с момента доставки груза.

«Карантинный сертификат считается погашенным с момента внесения в федеральную государственную информационную систему в области карантина растений собственником подкарантинной продукции или уполномоченным им лицом сведений о завершении перевозки партии подкарантинной продукции», — говорят в ведомстве.

Однако в данном случае орловские фермеры по какой-то причине проигнорировали это требование, в установленный срок карантинные сертификаты не погасили и не уведомили территориальное управление Россельхознадзора о поступлении зерна. За это они были привлечены к административной ответственности.

ИА «Орелград»