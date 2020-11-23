Под Орлом иномарка врезалась в столб

Водитель авто получила травмы.

Вчера, 22 ноября в ДТП под Орлом пострадала 37-летняя женщина – водитель иномарки. Из-за сложных погодных условий машина сошла с трассы и врезалась в опору ЛЭП.

Авария случилась около 03.30 в районе 416 км трассы М-2 «Крым». Как пояснили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, женщина «не выбрала скорость, соответствующую дорожным условиям» и не справилась с управлением. Машина съехала в правый кювет и врезалась в столб.

— В результате ДТП водитель получила травмы, — уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»