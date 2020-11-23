Под Орлом иномарка врезалась в столб

23.11.2020 | 10:21 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Водитель авто получила травмы.

Вчера, 22 ноября в ДТП под Орлом пострадала 37-летняя женщина – водитель иномарки. Из-за сложных погодных условий машина сошла с трассы и врезалась в опору ЛЭП.

Авария случилась около 03.30 в районе 416 км трассы М-2 «Крым». Как пояснили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, женщина «не выбрала скорость, соответствующую дорожным условиям» и не справилась с управлением. Машина съехала в правый кювет и врезалась в столб.

— В результате ДТП водитель получила травмы, — уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования