Под Орлом в пожаре погиб 44-летний мужчина

23.11.2020 | 12:45 Новости, Происшествия

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Его тело обнаружили в сгоревшей бытовке.

В субботу, 22 ноября в селе Кунач Глазуновского района произошел пожар. В огне погиб 44-летний мужчина. СКР в Орловской области начал доследственную проверку по факту гибели человека.

Как рассказали в пресс-службе главка регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в 08.53. Горел металлический вагон. Примерно через полчаса спасатели обнаружили тело мужчины. Бытовка выгорела на площади 24 кв.м.

— В настоящее время устанавливается причина возгорания, а также выясняются иные обстоятельства произошедшего, рассказали в пресс-службе СКР. — По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИА «Орелград»

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