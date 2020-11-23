Под Орлом в пожаре погиб 44-летний мужчина

Его тело обнаружили в сгоревшей бытовке.

В субботу, 22 ноября в селе Кунач Глазуновского района произошел пожар. В огне погиб 44-летний мужчина. СКР в Орловской области начал доследственную проверку по факту гибели человека.

Как рассказали в пресс-службе главка регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в 08.53. Горел металлический вагон. Примерно через полчаса спасатели обнаружили тело мужчины. Бытовка выгорела на площади 24 кв.м.

— В настоящее время устанавливается причина возгорания, а также выясняются иные обстоятельства произошедшего, рассказали в пресс-службе СКР. — По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИА «Орелград»