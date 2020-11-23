Представлен проект благоустройства площади Жукова

Здесь может появиться зеленая зона с бюстом маршала и парковка.

Мэрия Орла представила эскизный проект благоустройства площади им. Маршала Жукова в Орле. Его разработал «Орелгражданпроект». Как уже писал «Орелград», ранее чиновники распорядились выгнать отсюда ярмарку выходного дня, и, несмотря на протест прокуратуры, до сих пор не приняли решения о работе рынка в 2021 году.

В мэрии Орла рассказали, что проектировщики предложили установить на площади бюст Георгия Жукова — Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза.

— Скульптурная композиция уже изготовлена по наказам избирателей. Общая ее высота составляет 3,7 м, в том числе 1,3 м — сам бюст. Изображение Г.К. Жукова исполнено из бронзы, а постамент — из коричневого и серого гранита, — рассказали в пресс-службе мэрии. — Автор эскиза — наш земляк Алексей Рывкин, скульптор — Артур Маргарян.

Бюст Жукова предлагают установить в небольшом сквере, который будет разбит вдоль улицы Тургенева. Остальную территорию озеленят и определят под парковку.

Теперь, когда бюст и проект благоустройства готовы, чиновники просят жителей Орла «высказать свои пожелания и предложения по благоустройству площади Маршала Жукова». Сделать это можно в комментариях под соответствующей записью на аккаунтах администрации города Орла в социальных сетях «Вконтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».

ИА «Орелград»