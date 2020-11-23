Российские и казахстанские ученые обсудили вопросы цифровизации

20 ноября 2020 г. в г. Алматы, Республика Казахстан, г. Курске и
Москве, Российская Федерация, состоялась Российско-казахстанская научно-
практическая конференция молодых ученых «Цифровизация: методология,
инструменты, результаты, риски» в комбинированном формате – очно и on-line.
Темой конференции стало обсуждение хода и результатов процесса
проникновения информационно-коммуникационных технологий во все сферы
мировой экономики и слои общества. Повсеместная востребованность новых
технологий для цифровизации – острейший вызов научному сообществу,
требующий адекватного и быстрого ответа как на концептуальном,
исследовательском уровне, так и на уровне продвижения полученных результатов
в практику.
Организаторами конференции выступили Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Фонд Нурсултана Назарбаева
(Казахстан), Совет молодых ученых Российской академии наук, Юго-Западный
государственный университет (г. Курск, Россия) при участии представительства
Россотрудничества в Нур-Султане.
Российские участники конференции были представлены молодыми
учеными из Москвы, Московской области, Курска, Воронежа, Тулы, Белгорода,
Казани, Ставропольского края, города Новочеркасска, Ростовской области. Они
выступили с докладами о своих разработках по цифровизации в различных
областях науки и деятельности человека. Это исследователи и разработчики из
университетов и научных организаций. Их доклады — рассказ о конкретных
разработках, выполненных, в рамках государственных целевых программ.
В работе конференции приняли участие более 150 представителей
научных и образовательных учреждений и организаций, министерств и ведомств,
общественных объединений из разных регионов России и Казахстана. В ходе
работы пленарного заседания и двух секций было заслушано 15 докладов и 4
кратких выступления по проблемам преобразования общества под влиянием
тотальной цифровизации, массированного проникновения информационно-
коммуникационных технологий во все сферы экономики, как отдельных стран, так
и мира в целом.
Конференция считает целесообразным на государственном уровне
создание условий для налаживания и развития системы международных
профессиональных коммуникаций молодых ученых, в том числе расширение
академической мобильности молодых ученых и привлечение их к участию в
конгрессно-выставочных мероприятиях, как на территории своих стран, так и за
рубежом.
Пресс-служба ЮЗГУ