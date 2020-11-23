Российские и казахстанские ученые обсудили вопросы цифровизации

20 ноября 2020 г. в г. Алматы, Республика Казахстан, г. Курске и

Москве, Российская Федерация, состоялась Российско-казахстанская научно-

практическая конференция молодых ученых «Цифровизация: методология,

инструменты, результаты, риски» в комбинированном формате – очно и on-line.

Темой конференции стало обсуждение хода и результатов процесса

проникновения информационно-коммуникационных технологий во все сферы

мировой экономики и слои общества. Повсеместная востребованность новых

технологий для цифровизации – острейший вызов научному сообществу,

требующий адекватного и быстрого ответа как на концептуальном,

исследовательском уровне, так и на уровне продвижения полученных результатов

в практику.

Организаторами конференции выступили Министерство науки и

высшего образования Российской Федерации, Фонд Нурсултана Назарбаева

(Казахстан), Совет молодых ученых Российской академии наук, Юго-Западный

государственный университет (г. Курск, Россия) при участии представительства

Россотрудничества в Нур-Султане.

Российские участники конференции были представлены молодыми

учеными из Москвы, Московской области, Курска, Воронежа, Тулы, Белгорода,

Казани, Ставропольского края, города Новочеркасска, Ростовской области. Они

выступили с докладами о своих разработках по цифровизации в различных

областях науки и деятельности человека. Это исследователи и разработчики из

университетов и научных организаций. Их доклады — рассказ о конкретных

разработках, выполненных, в рамках государственных целевых программ.

В работе конференции приняли участие более 150 представителей

научных и образовательных учреждений и организаций, министерств и ведомств,

общественных объединений из разных регионов России и Казахстана. В ходе

работы пленарного заседания и двух секций было заслушано 15 докладов и 4

кратких выступления по проблемам преобразования общества под влиянием

тотальной цифровизации, массированного проникновения информационно-

коммуникационных технологий во все сферы экономики, как отдельных стран, так

и мира в целом.

Конференция считает целесообразным на государственном уровне

создание условий для налаживания и развития системы международных

профессиональных коммуникаций молодых ученых, в том числе расширение

академической мобильности молодых ученых и привлечение их к участию в

конгрессно-выставочных мероприятиях, как на территории своих стран, так и за

рубежом.

Пресс-служба ЮЗГУ