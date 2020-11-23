Судьбу нестационарной торговли решат на торгах

Городские власти разыграют места под автоцистерны и лотки.

Администрация города Орла издала извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования. Мероприятие пройдет 23 декабря 2020 года в 16.00 в малом зале мэрии.

Однако документация предусматривает и проведение торгов в заочной форме – в том случае, если заявку подаст один участник. Связано это с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Организатором аукциона станет городское финансово-экономическое управление. Каждое торговое место для размещения нестационарных объектов будет выставлено на торги отдельным лотом. Всего их будет 92. Власти разыграют право на торговлю с автоцистерн, лотков, из торговых палаток и специализированных автоприцепов.

Торговать с них будет разрешено мясопродуктами, различным молоком, живой рыбой, хлебобулочными и кондитерскими изделиями, овощами и фруктами, искусственными цветами, а также продукцией собственного производства. Договоры будут действовать в течение всего 2021 года, начальная цена лотов зависит от типа торгового места и варьируется от 3672 до 91 179 рублей.

ИА «Орелград»