Умерла директор лицея №1 Орла Наталья Панюшкина

Она посвятила школе всю трудовую жизнь

В Орле умерла директор лицея №1 Наталья Панюшкина, сообщила пресс-служба администрации города. Причина смерти не сообщается.

Панюшкина в 1978 окончила Орловский государственный педагогический институт (теперь ОГУ) и пришла на работу в лицей №1. Сначала была учителем русского языка и литературы, потом стала завучем, а в 2003 году — директором.

В 2006-2011 годах Панюшкина была депутатом горсовета, затем стала членом избирательной комиссии Орловской области. В 2015 году возглавила совет директоров орловских школ.

ИА «Орелград»