В Орле ищут подрядчика для строительства новой школы

Она станет самой большой в городе.

В Орле на улице Зеленина обещают построить самую большую школу в городе. Здание, рассчитанное на 1225 учеников, будут возводить почти 2 года. Мэрия уже объявила конкурс на поиск подрядчика.

Прием заявок не участи уже идет, уточнили в пресс-службе администрации Орла. Итоги конкурса подведут 30 ноября 2020 года. Заказчиком строительства стало МКУ «УКС г. Орла».

Школу будут строить «по образу и подобию центра образования в Брянске, который открылся 1 сентября 2020 года», рассказали в мэрии. Проект, соответственно, уже разработан.

Согласно условиям контракта, строить школу будут с 11 января 2021 года по 22 ноября 2022 года.

— В плане — два корпуса, в том числе отдельный для начальной школы. Один высотой 4 этажа, другой — 5 этажей. В каждом будет оборудован спортивный зал. Предусмотрена вместительная столовая для 600 учащихся и актовый зал. На пришкольной территории оборудуют футбольное, баскетбольное и волейбольные поля, беговые дорожки, — рассказал замначальника управления градостроительства Алексей Степанов. — Отапливаться школа будет от собственной котельной.

ИА «Орелград»