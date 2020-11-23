В Орле проверят новогодние елки

Новогодние деревья пройдут экспертные испытания в лаборатории.

Орловский филиал ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» напомнил о необходимости проведения исследований новогодних деревьев перед их реализацией. Обращение адресовано заготовителям, организациям, индивидуальным предпринимателям и простым гражданам, которые собираются торговать новогодними красавицами.

Речь идет о фитосанитарных исследованиях на выявление карантинных организмов, таких как различные жуки-усачи и короеды, сосновая стволовая нематода и грибные заболевания. Напомним, в Орловскую область новогодние деревья завозят, в основном, из Брянской и Калужской областей. Эти партии обязательно должны быть осмотрены специалистами.

Основная цель — не допустить к реализации растения, зараженные насекомыми-вредителями и другими опасными организмами. Например, территория Брянской области является карантинной фитосанитарной зоной по таким опасным вредителям древесины как черный сосновый усач, большой и малый черные еловые усачи. За доставку подкарантинной продукции, новогодних елей и сосен, без извещения ТУ Россельхознадзора предусмотрена административная ответственность.

Напомним, в Орле елочные базары планируется открыть по 31 адресу. Договоры аренды будут заключены с победителями торгов, организованных администрацией города. Работа таких торговых точек предполагается в период с 15 по 31 декабря 2020 года, хотя повышение спроса на ели и сосны, как правило, наблюдается только в 20-х числах декабря.

ИА «Орелград»