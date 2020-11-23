В Орловской области задумались об угрозе советских плотин

Областные власти назвали условия выделения трансфертов.

Правительство Орловской области утвердило правила предоставления так называемых иных межбюджетных трансфертов из бюджета региона муниципальным районам и городам. Это будут целевые средства. Деньги властям на местах дадут на содержание и ремонт гидротехнических сооружений (ГТС). Это давняя проблема, на которую властям не раз указывала прокуратура. Дело в том, что подобные объекты нередко представляют собой потенциальную угрозу населению и экономике.

На территории Орловской области нет ГТС, подведомственных Росводресурсам. Основная часть этих сооружений ранее, еще с советских времен, находилась на балансе сельскохозяйственных предприятий, а сами сооружения использовались для гидромелиорации. Так, в актуальном докладе об экологической ситуации в Орловской области, который ежегодно издает правительство региона, отмечено: «значительная часть ГТС длительно эксплуатировалась без проведения необходимых ремонтных работ, в отсутствии квалифицированного персонала, в связи с чем в настоящее время находится в неудовлетворительном техническом состоянии».

По мнению специалистов, эксплуатация плотин с нарушением установленных требований на малых реках приводит к уменьшению степени промывки русел водотоков, их заиливанию и зарастанию, что снижает самоочищающую способность рек. ГТС крупных водохранилищ, повреждение которых, может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, находятся в удовлетворительном состоянии.

И все же «обеспечение безопасного функционирования ГТС, снижение риска возникновения связанных с ними техногенных катастроф, а также приведение сооружений в надлежащее техническое состояние, решение вопросов законности их использования и надлежащей эксплуатации требуют применения программного подхода».

Новые правила являются одним из шагов в данном направлении. Средства из областного бюджета муниципалитетам будут выделяться для софинансирования мер по содержанию и ремонту гидротехнических сооружений. Правительство поставило несколько условий выделения таких трансфертов. Прежде всего, на муниципальном уровне должен быть принят правовой акт и утвержден перечень мероприятий, на реализацию которых нужны деньги. Также район или город должен гарантировать, что часть финансирования выделит из своего бюджета.

Распределение трансфертов между муниципальными образованиями будет утверждено законом об областном бюджете на следующий год. Чиновникам придется отчитываться о расходах. Если трансферты будут потрачены на другие цели, их придется вернуть.

ИА «Орелград»