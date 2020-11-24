Четверо пострадали в столкновении «Нивы» и «Ниссана» под Орлом

Отечественная легковушка «сшибла» иномарку с трассы.

Вчера, 23 ноября на трассе М-2 «Крым» произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Водитель одной из машин не уступил дорогу, в результате вторая легковушка оказалась в кювете.

Подробности аварии рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. около 16.00 31-летний водитель «Нивы» выезжал на перекрестке со второстепенной дороги на главную. Здесь он столкнулся с «Ниссан Альмера», которая ехала по трассе.

От удара иномарка улетела в левый кювет и перевернулась.

Сообщается, что в ДТП получили травмы оба водителя, а также пассажиры иномарки: парни 23 и 20 лет.

ИА «Орелград»