Кандидатуру нового заместителя Клычкова рассмотрели в облсовете

С приставкой «и.о.» Старосельский трудится в облправительстве с сентября.

Вчера, 23 ноября на заседании комитета Орловского облсовета по законодательству депутаты познакомились с Антоном Старосельским. Его фамилия с приставкой «и.о.» появилась на сайте облправительства еще в сентябре. Клычков хочет заменить Старосельским экс-представителя региона в правительстве РФ Максима Истомина.

Как рассказали в пресс-службе облсовета, Старосельский окончил Московский государственный институт международных отношений, имеет ученую степень кандидата юридических наук, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. С 2002 по 2017 гг. работал во Внешэкономбанке на руководящих должностях.

На вопрос депутата Сергея Соколова о причинах, которые заставили Старосельского приехать на работу в Орловскую область, будущий замгубернатора ответил, что задачи своей новой должности он «находит достаточно интересными и уверен, что сможет быть полезен региону».

Кандидатуру Антона Старосельского рассмотрят на всех комитетах областного Совета. Окончательное решение о его назначении могут принять на очередной сессии.

Как уже писал «Орелград», в начале сентября стало известно, что руководитель представительства региона при правительстве РФ Максим Истомин ушел в отставку. Главной функцией чиновника на этой должности является обеспечение взаимодействия главы и правительства Орловской области с федеральными органами власти и организациями Москвы.

ИА «Орелград»