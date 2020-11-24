Орловцев научат генерации идей

28 ноября в Орловском центре «Мой бизнес» (ул. Салтыкова — Щедрина, 34) состоится тренинг «Генерация идей»

В обучении смогут принять участие как действующие предприниматели, так и те, кто только задумывается о своём собственном деле и готов сделать первые шаги в этом направлении. Первым — тренинг поможет найти пути повышения прибыльности бизнеса, вторым — определиться с выбором направления деятельности.

Спикером выступит Алёна Уварова — консультант по разработке и реализации корпоративных проектов, внедрению методологии клиентского опыта в компании.

Особенностью тренинга является его практическая направленность. Участникам помогут освоить алгоритм поиска идей для бизнеса. Научат определять целевую аудиторию, оценивать прибыльность клиентов, эффективно предлагать свой товар или услугу потребителю.

Участие в тренинге бесплатное. Он пройдёт одновременно в 2 форматах: 10 человек смогут посетить его лично, для всех остальных желающих будет организована онлайн-трансляция.

Регистрация на тренинг уже открыта. Оставить свою заявку на участие можно обратившись в центр «Мой бизнес» по телефону +7 (4862) 44-30-20 или пройдя по ссылке.

ИА «Орелград»