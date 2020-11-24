Орловцев заставят кататься на катке в масках

24.11.2020 | 15:17 Новости, Общество

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Коронавирус не помешает Новому году, но скорректирует его.

Каток на площади Ленина

В Орле планируется открыть ледовый каток и установить на нем масочный режим, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По его словам, ответственные орловцы, которые соблюдают меры безопасности, должны иметь возможность выходить на улицу и заниматься спортом. Кроме масочного режима, на территории катка будут следить за социальной дистанцией и общим числом посетителей.

Ранее в Орловской области запретили все новогодние массовые мероприятия. Несмотря на это, в регионе не отменяется подготовка к Новому году, подчеркнул Клычков.

ИА «Орелград»

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