Орловцев заставят кататься на катке в масках

Коронавирус не помешает Новому году, но скорректирует его.

В Орле планируется открыть ледовый каток и установить на нем масочный режим, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По его словам, ответственные орловцы, которые соблюдают меры безопасности, должны иметь возможность выходить на улицу и заниматься спортом. Кроме масочного режима, на территории катка будут следить за социальной дистанцией и общим числом посетителей.

Ранее в Орловской области запретили все новогодние массовые мероприятия. Несмотря на это, в регионе не отменяется подготовка к Новому году, подчеркнул Клычков.

ИА «Орелград»