Стали известны подробности аварии с двумя погибшими под Орлом

24.11.2020 | 9:46 Новости, Происшествия

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Легковушку «занесло» на встречную полосу.

В пресс-службе УГИБДД по Орловской области рассказали подробности аварии с КамАЗом, в котором погибли двое мужчин. Как уже писал «Орелград», ДТП произошло 23 ноября в Ливенском районе. Легковушка столкнулась с грузовиком, который перевозил сахарную свеклу. 

21-летний водитель ВАЗ-21099  ехал со стороны Ливен в направлении поселка Верховье. Предварительно установлено, что молодой водитель не справился с управлением, легковушка оказалась на встречной полосе дорога, где столкнулась с КамАЗом, ехавшим со стороны Верховья.

В результате столкновение водитель легкового автомобиля и его 45-летний пассажир скончались от полученных травм.

ИА «Орелград»

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