В Орле проведут конференцию о Великой Отечественной войне

Участники рассмотрят несколько вопросов
Государственный архив Орловской области анонсировал XIII межрегиональную научно-практическую конференцию «Великая Отечественная война и Орловская область: взгляд через документальное наследие». Мероприятие начнется 26 ноября в 11 часов.
На конференции рассмотрят вопросы:
— к 75-летию Великой Победы (доклады и выступления по материалам архивов и музеев);
— общероссийский проект «Без срока давности», страшные годы оккупации;
— подпольное и партизанское движение;
— битва за Орёл;
— дневники, воспоминания участников Великой Отечественной войны;
— популяризация архивных документов по истории Великой Отечественной войны.
«Из-за сложной эпидемиологической ситуации количество участников конференции может быть ограничено», — предупредили организаторы.
ИА «Орелград»