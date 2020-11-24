В Орле проведут конференцию о Великой Отечественной войне

Участники рассмотрят несколько вопросов

Государственный архив Орловской области анонсировал XIII межрегиональную научно-практическую конференцию «Великая Отечественная война и Орловская область: взгляд через документальное наследие». Мероприятие начнется 26 ноября в 11 часов.

На конференции рассмотрят вопросы:

— к 75-летию Великой Победы (доклады и выступления по материалам архивов и музеев);

— общероссийский проект «Без срока давности», страшные годы оккупации;

— подпольное и партизанское движение;

— битва за Орёл;

— дневники, воспоминания участников Великой Отечественной войны;

— популяризация архивных документов по истории Великой Отечественной войны.

«Из-за сложной эпидемиологической ситуации количество участников конференции может быть ограничено», — предупредили организаторы.

ИА «Орелград»