В Орле проведут конференцию о Великой Отечественной войне

24.11.2020 | 12:09 Культура, Новости

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Участники рассмотрят несколько вопросов

RIA Novosti archive

Государственный архив Орловской области анонсировал XIII межрегиональную научно-практическую конференцию «Великая Отечественная война и Орловская область: взгляд через документальное наследие». Мероприятие начнется 26 ноября в 11 часов.

На конференции рассмотрят вопросы:

— к 75-летию Великой Победы (доклады и выступления по материалам архивов и музеев);
— общероссийский проект «Без срока давности», страшные годы оккупации;
— подпольное и партизанское движение;
— битва за Орёл;
— дневники, воспоминания участников Великой Отечественной войны;
— популяризация архивных документов по истории Великой Отечественной войны.

«Из-за сложной эпидемиологической ситуации количество участников конференции может быть ограничено», — предупредили организаторы.

ИА «Орелград»

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