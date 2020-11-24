В Орле сбили женщину на «зебре»

24.11.2020 | 10:15 Новости, Происшествия

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ДТП произошло в Заводском районе.

Вчера, 23 ноябре в ДТП в Орле пострадала 57-летняя женщина. Она переходила дорогу по «зебре», но оказалась под колесами иномарки.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, около 18.30 48-летний водитель «Пежо-308» ехал по улице Городской со стороны улицы Поселковой в направлении улицы Гагарина. В районе дома №60А по Городской он сбил женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Судя по фото с места аварии, освещение на этом участке дороги оставляет желать лучшего. Погодные условия также могли сыграть свою роль: видно, что дорога сырая.

Сообщается, что в результате ДТП пострадавшая получила травмы, ее отпустили домой.

ИА «Орелград»

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