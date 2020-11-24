В Орле умер ветеран ВОВ Александр Безкровный

Ему было 97 лет

В Орле 24 ноября умер ветеран Великой Отечественной войны Александр Безкровный. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.

Безкровный родился 12 декабря 1922 года в Сумской области УССР. В 1940-м он поступил в машиностроительный техникум в Харькове, но его планы на жизнь сломала война. Безкровный участвовал в битве за Москву, а в 1943 году его откомандировали в Ленинградское военное училище связи. До окончания войны он служил в прифронтовой школе связистов Сталинградского военного округа.

После войны Безкровный посвятил службе Родины ещё почти 30 лет. В 1974 году он переехал в Орел, а в 1983 году устроился в Штаб гражданской обороны Орловской области. В 1998 году Безкровного избрали председателем совета ветеранов ВОВ. Организацией он руководил более 20 лет. Безкровный награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За оборону Москвы, «Медаль Жукова», «Маршал Василий Чуйков».

Руководство, сотрудники и совет ветеранов ГУ МЧС по Орловской области выразили соболезнования родным и близким Безкровного.

ИА «Орелград»