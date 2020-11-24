Юный орловец пытался обокрасть обувной магазин и попался

Парень пошел на дело после вынужденной весенней самоизоляции.

СКР в Орловской области отчитался о завершении расследования уголовного дела на 18-летнего орловца. Парень попался на краже из магазина обуви. Он настолько не хотел расставаться с добычей, что даже побил сотрудника обувного, который пытался его остановить.

Дело расследовали по статье о покушении на открытое хищение имущества с применением насилия не опасного для жизни и здоровья. Как рассказали в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в мае 2020 года. Напомним, примерно тогда в России закончилась обязательная самоизоляция, которую власти объявили в надежде побороть коронавирус.

По версии следствия, юный орловец отправился в обувной, где прихватил некое «имущество магазина». Правда, его тут же задержали сотрудники торговой точки, одного из которых парень побил, после чего бросил товар и сбежал.

Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже готово к передаче в суд.

ИА «Орелград»