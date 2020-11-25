Благодаря господдержке Орловская область поставила рекорд производства растительного масла

Орловской области предсказывают «рапсовый бум».

2020 год стал рекордным для орловских производителей растительных масел. Локомотивом роста стал открывшийся в октябре цех экстракции АО «Орелмасло». Благодаря вводу в строй линии европейского оборудования компании «Европа Краун Лимитед» мощности орловского завода выросли почти вдвое — с 215 до 400 тысяч тонн переработки маслосемян.

Открытие новой линии было бы труднореализуемым без поддержки национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В рамках его мероприятий в феврале 2019 года губернатор Андрей Клычков заложил первый камень в фундамент будущего производства. За 2 года размер инвестиций в проект достиг 1,5 миллиарда рублей.

Увеличение мощностей вызвало заметный рост спроса на местное сырье. Уже в текущем году орловские сельхозтоваропроизводители смогли обеспечить его на 58%. Недостающую потребность «Орелмасло» покрывает за счет закупок у наших соседей — 22% в Курской, 20% — в Тульской, Брянской и Калужской областях.

Впрочем, у орловского региона есть все шансы стать «монополистом поставок» для своего предприятия — правительство области утвердило порядок субсидирования производства масличных культур (Постановление №219). Согласно документу, на стимулирование этого сельхознаправления в 2020 году направлено 74,2 млн рублей, предусмотренных региональным проектом «Экспорт продукции АПК». Показателем результативности определен объем реализованных (отгруженных) на собственную переработку соевых бобов или семян рапса – 120 тысяч тонн. К субсидированию принимаются районированные семена.

Такая поддержка на фоне уверенного спроса позволяет прогнозировать расширение посевных площадей и рост орловского производства в сегменте масличных культур в 2021 году. А увеличение мощности «Орелмасла» позволит нарастить экспортный потенциал Орловской области: сегодня наше масло поставляется на рынки стран ЕС, Ближнего Востока, Китая. Предполагаемая экспортная выручка в этом году составит 2,5 млрд рублей, за год ее размер увеличился на 20%.

#виден_результат57

ИА «Орелград»