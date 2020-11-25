Не служивший в армии орловец засудил военкомат

Молодой человек потребовал выдать ему военный билет.

Судебная коллегия по административным делам Орловского областного суда поставила точку в споре уроженца Орловской области с призывной комиссий, а также несколькими военкоматами, включая военкомат города Москвы и Орловской области. В частности, молодой человек оспаривал решение столичной призывной комиссии о признании его не прошедшим военную службу по призыву. По его мнению, для этого не было законных оснований.

В иске он указал, что на воинском учете в Орловской области состоял с 2007 года. Тогда же он уехал учиться в Москву и проходил обучение до 2015 года. На это время ему была дана отсрочка от призыва. С момента ее окончания и до достижения 27-летнего возраста повесток о необходимости явиться в военкомат он не получал.

В марте 2020 года истец обратился в военный комиссариат Урицкого, Сосковского и Шаблыкинского районов Орловской области с заявлением о выдаче военного билета. Но получил ответ, что взамен военного билета ему положена справка. А спустя еще пару месяцев узнал, что заключением одной из столичных призывных комиссий он был зачислен в запас как не прошедший военную службу по призыву.

Данное решение не служивший в армии молодой человек счел незаконным и нарушающим его права. Интересно, что ему удалось добиться своего. Решение призывной комиссии было признано незаконным и недействительным судами двух инстанций. Судебная коллегия пришла к выводу, что призывники не обязаны самостоятельно являться в военный комиссариат.

Поскольку повестки ему не вручались, то и его вины нет в том, что его не призвали на службу. Также суд установил, что у столичной призывной комиссии имелись сведения о месте постоянной регистрации данного гражданина и что после прекращения действия отсрочки «мероприятия, связанные с призывом на военную службу, военным комиссариатом не проводились». При таких обстоятельствах суды встали на сторону истца и обязали проигравшую сторону выдать ему не справку, а военный билет.

ИА «Орелград»