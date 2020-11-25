«Орловского Бэнкси» привлекли к пропаганде

25.11.2020 | 12:06 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

В Орле стену стадиона украсили пропагандистским граффити.

Как пояснили в региональном отделении «Единой России», инициаторами акции выступили депутаты-единороссы и активисты «Молодой Гвардии». Благодаря их идее на стене стадиона «Динамо» в Орле появилось предупреждающее граффити, которое, впрочем, сами организаторы называют тематическим. Цель создания настенной картины-плаката заключается в том, чтобы привлечь внимание горожан к проблеме детского травматизма на дорогах.

«Парламентарии уверены, что вопросу профилактики дорожно-транспортного травматизма необходимо уделять большое внимание, ведь в последние годы статистика детской смертности на дорогах только растет, — говорят в партийном отделении. — Только с 2012 года в Орловской области в дорожно-транспортных происшествиях погибло более 30 детей. В этом году печальная статистика пополнилась еще пятью ребятами. Самому старшему из них было 14 лет».

Сообщается, что автором работы является художник Владимир Кутников, который «с удовольствием принял предложение депутатов». В целом, граффити напоминает о том, что при переходе через дорогу необходимо соблюдать меры предосторожности и строго следовать Правилам дорожного движения. Это касается как пешеходов, так и водителей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования