«Орловского Бэнкси» привлекли к пропаганде

В Орле стену стадиона украсили пропагандистским граффити.

Как пояснили в региональном отделении «Единой России», инициаторами акции выступили депутаты-единороссы и активисты «Молодой Гвардии». Благодаря их идее на стене стадиона «Динамо» в Орле появилось предупреждающее граффити, которое, впрочем, сами организаторы называют тематическим. Цель создания настенной картины-плаката заключается в том, чтобы привлечь внимание горожан к проблеме детского травматизма на дорогах.

«Парламентарии уверены, что вопросу профилактики дорожно-транспортного травматизма необходимо уделять большое внимание, ведь в последние годы статистика детской смертности на дорогах только растет, — говорят в партийном отделении. — Только с 2012 года в Орловской области в дорожно-транспортных происшествиях погибло более 30 детей. В этом году печальная статистика пополнилась еще пятью ребятами. Самому старшему из них было 14 лет».

Сообщается, что автором работы является художник Владимир Кутников, который «с удовольствием принял предложение депутатов». В целом, граффити напоминает о том, что при переходе через дорогу необходимо соблюдать меры предосторожности и строго следовать Правилам дорожного движения. Это касается как пешеходов, так и водителей.

ИА «Орелград»