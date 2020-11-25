Под Орлом не поделили трассу грузовик и иномарка

25.11.2020 | 10:41 Новости, Происшествия

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В ДТП пострадал водитель легковушки.

Во вторник, 24 ноября на трассе М-2 Крым под Орлом не поделили дорогу грузовик и легковушка. В аварии есть пострадавший.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, около 19.30 33-летний водитель «Шкоды Октавия» двигался по трассе со стороны Москвы в направлении Курска. В районе 393 км пути он выехал на полосу встречного движения и врезался в «Мерседес Актрос» с полуприцепом.

В результате ДТП водитель «Шкоды» получил травмы, его пришлось госпитализировать, рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград»

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