В Орле начали устанавливать новогодние елки

Первое дерево появилось на площади Мира.

Вчера, 24 ноября в Орле начали устанавливать новогодние ели. Первое праздничное дерево появилось на площади Мира. Об этом рассказали в администрации города.

До середины декабря установят еще шесть елей. Они появятся на традиционных местах: на площади Ленина, бульваре Победы, перед театром «Свободное пространство» и Орловским городским центром культуры, а также на площади Содружества. При этом в Детском парке обещают установить некую «креативную» елку, которую орловцы «не видели еще ни разу». В целом город собирают украсить арт-объектами, баннерами, световыми фонтанами и фигурами, гирляндами, шарами. Все украшения появятся до 15 декабря 2020 года.

Также в мэрии сообщили, что на улице Ленина и в Детском парке до конца недели установят домики-шале. «Если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, на Новый год в них развернется ремесленная ярмарка», — сказано в сообщении пресс-службы.

При этом, как уже писал «Орелград», указом губернатора Андрея Клычкова в Орле запрещены все массовые новогодние мероприятия, в том числе корпоративы. Массового скопления людей, отдыхающих в праздничные дни, власти пообещали не допустить.

ИА «Орелград»