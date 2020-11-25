В Орле возле «Лесоторговой» сбили пешехода

Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Вчера, 24 ноября в ДТП в Орле пострадал пешеход. Мужчина шел возле базы «Лесоторговая» и попал под колеса иномарки.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, 30-летний водитель «Шевроле Круз» двигался по прилегающей территории со стороны «Лесоторговой» в сторону улицы Городской. В районе дома №98 машина наехала на 36-летнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

— В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, — уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»